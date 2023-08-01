Запасов воды в Северо-Крымском канале осталось на 2,5-3 месяца

Уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, полностью обмелеет он приблизительно через три месяца. Такими прогнозами поделился глава Республики Крым Сергей Аксенов.

При этом он подчеркнул, что в Республике сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. «На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», — рассказал Аксенов.

Канал, по его словам, постепенно мелеет, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель. На данный момент построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет, заключил Аксенов.

Напомним, в ночь на 6 июня разрушена Каховская ГЭС.

Ольга Сурикова