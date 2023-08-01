В Севастополе курьер присвоил товаров на 40 тысяч рублей

В Балаклаве на курьера, похитившего товар из посылок, заведено уголовное дело. Нерадивым работником оказался 30-летний ранее не судимый местный житель, сообщает пресс-служба полиции города.

Мужчина работал курьером в одном из интернет-магазинов и в его обязанности входило: доставка и выгрузка посылок с заказами, а также возвращение на склад магазина товара, от которого покупатели отказались ввиду различных причин.

В очередной раз забрав возврат из пункта выдачи и загрузив его в автомобиль, он отравился распивать алкоголь дома и решил вскрыть коробки и забрать часть товара себе.

Он похитил различные бытовые товары на общую сумму около 40 тысяч рублей, а на следующий день ввиду сильного алкогольного опьянения не вышел на работу.

Тогда коллеги решили проверить авто и вызвали полицию, увидев недостачу.

Теперь горе-курьеру грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе мужчина взялся за подработку и обворовал своего работодателя-соседа.

Ольга Сурикова