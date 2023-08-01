Севастополю поступили средства на приобретение жилья для переселенцев из Херсона

Севастополю перечислены 234,2 млн рублей из Фонда развития территорий, которые будут направлены на выплаты по заявкам на приобретение жилья жителям Херсона и части Херсонской области. Средства поступят на счета продавцов до конца недели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также, по его словам, в ближайшее время дополнительно ожидается поступление средств на оплату заявок на общую сумму 568,7 млн рублей.

Специалисты Департамента капитального строительства провели работу по проверке всех одобренных заявлений от прибывших в Севастополь на ПМЖ херсонцев на наличие всех необходимых документов. Губернатор уверен, что после этого проблем с выплатами возникнуть не должно.

Напомним, в Крыму и Севастополе с осени 2022 года велся прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Ольга Сурикова