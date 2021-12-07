Замдиректора «Севавтодора» строил себе дом силами предприятия

В ход шли и стройматериалы, и техника, и люди

Прокуратура Севастополя утвердила обвинение отношении заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский автодор» и мастера участка содержания автомобильных дорог того же учреждения.

Замначальника обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, совместно с мастером участка ему инкриминируется «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения».

Следствие предполагает, что с июля 2020 года по март следующего года работник ГБУ «Севастопольский автодор» по указанию замдиректора направлял рабочих и стройтехнику учреждения для строительства дома на его участке в Балаклавском районе. Также он организовал доставку на участок 10 тонн щебеночно-песчаной смеси с запасов Севавтодора.

›С учетом стоимости доставленных строительных материалов, заработной платы задействованных в строительстве лиц и расходов на дизельное топливо, которые возмещались за счет средств ГБУ «Севастопольский автодор», учреждению причинен ущерб на общую сумму почти 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На данный момент уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, что бывший директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов был осужден на 5 лет и штраф в 5 миллионов рублей за коррупцию.

Ольга Сурикова