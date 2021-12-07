В Севастополе за день сгорели две машины

Одна загорелась рядом с гаражем

В Севастополе огнеборцы в течение 6 декабря четыре раза привлекались к тушению пожаров, при этом один вызов в этот день поступил ложный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«Пожар в гараже и рядом стоящем легковом автомобиле «ВАЗ-21099» на территории частного домовладения, улица Василия Жукова», – говорится в докладе о происшествии в Балаклавском районе.

Второй случай с возгоранием в машине произошел на улице Гоголя — пожар в автомобиле Kia Carens.

Также спасатели в течение прошедших суток тушили мусор на открытой территории на проспекте Октябрьской Революции и на улице Хрусталева.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре сгорели три машины на улице Меньшикова.

Ольга Сурикова