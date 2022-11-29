Заксобрание в первом чтении утвердило бюджет на три года

Сегодня, 29 ноября, на сессии заксобрания Севастополя депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете на 2023-2025 годы.

Руководитель департамента финансов Алексей Плотников рассказал, что общий объем доходов на 2023 год составит 59, 7 млрд рублей, а расходов 64,2 млрд рублей.

Отметим, что не все народные избранники поддержали предложения правительства Севастополя. За проект бюджета проголосовали 19 депутатов, воздержались 3 парламентария.

Вопросы у народных избранников вызвали заложенные изначально низкие показатели инфляции, недофинансированность здравоохранения и стоимость энергоресурсов.

Руководитель счетной палаты Юлия Кокарева назвала показатели собственных доходов слишком оптимистическими, а главный прокурор города Максим Жук отметил, что на будущий год недофинансированы: переселение из аварийных домов, капитальный ремонт домов, обеспечение безопасности гидрофизических сооружений, снос бесхозяйных и незаконных строений.

Тем не менее, Жук и Кокарева в целом поддержали проект бюджета. Однако документ ждут поправки, которые будут внесены до 8 декабря.

Напомним, Севастополь занимает 48 строчку в рейтинге регионов России по уровню заработных плат.

Дмитрий Островский