В Севастополе каждый пятый зарабатывает меньше 20 тысяч рублей

Севастополь занимает 48 строчку в рейтинге регионов России по уровню заработных плат, сообщает РИА-Рейтинг.

По данным аналитиков, только 3,1 % работающих в Севастополе получают больше 100 тыс рублей, а 22,4 % горожан получают меньше 20 тыс рублей.

Диапазон самых распространённых зарплат в нашем городе составляет 21- 42 тыс рублей.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Наибольшей долей высокооплачиваемых работников, как и в предыдущих исследованиях, характеризуются северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В исследовании 2022 года лидером по доле высокооплачиваемых работников стал Чукотский автономный округ, в котором почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 43,8% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третей строчке по доле высоких зарплат расположилась Магаданская область (33,6%), четвертым стал Ненецкий автономный округ (33,4%), а на пятой строчке рейтинга расположилась Москва (32,6%).

В 43 регионах доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 3,7%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей в месяц достаточно редка. Отдельно можно отметить, что в 5 регионах менее 1,5% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, а еще в 13 регионах эта доля находится в диапазоне от 1,5% до 2,0%. В целом, по расчетам РИА Рейтинг, в трех замыкающих рейтинг регионах доля зарплат более 100 тысяч рублей в месяц в 30 раз меньше, чем у тройке регионов-лидеров.

Минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Республике Калмыкия – 1,29%. Также в конце списка располагаются: Республика Ингушетия (1,33%), Республика Мордовия (1,38%), Республика Дагестан (1,38%) и Чеченская Республика (1,43%).

Напомним, в Севастополе в августе нынешнего года на 6,8 % снизилась реальная начисленная зарплата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.