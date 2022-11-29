Севастопольские депутаты приняли во втором чтении закон о соцподдержке участников СВО

Севастопольские депутаты во втором чтении приняли закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Наиболее обсуждаемым пунктом стало выделение земельных участков в Севастополе участникам СВО. Ряд депутатов предлагали ввести в закон ценз оседлости в три года для получения права на выделение земельного участка, чтобы растянуть во времени процесс реализации данного пункта. При этом вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев назвал данную поправку дискриминацией в отношении участников боевых действий, что, подчеркнул он, недопустимо.

«Эти дни каждый гражданин Российской Федерации задает себе вопрос: что я могу сделать для нашей общей победы над украинским неофашизмом. И каждый настоящий патриот делает все, что в его силах.

Мы с моими коллегами по фракции ЛДПР собираем и отвозим на передовую приборы, снаряжение, вещи, необходимые нашим бойцам. Женщины партии, как в общем то и большинство женщин России, сегодня вяжут теплые свитера и носки, пекут пироги и другие сладости для наших бойцов. Волонтеры из севастопольского отделения ЛДПР ездят работать на Донбасс, развозят там гуманитарную помощь жителям. Даже самые маленькие наши соотечественники пишут пронзительные письма воинам, поднимая их боевой дух. В этой ситуации первоочередная задача депутатского корпуса – поддержать наших защитников и их семьи. Бойцы на передовой должны знать, что государство и власти на местах сделают все, чтобы предоставить им максимальную поддержку, что их семьи будут защищены и обеспечены всем необходимым», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что у города есть все ресурсы для реализации принимаемого законопроекта.

«Я понимаю всю сложность и опасения коллег по поводу реализуемости закона. Я повторяю, что есть возможность этот закон выполнить, даже при исходных данных и максимальных прогнозах (речь о количестве участников СВО от Севастополя -ред.). Для Севастополя это посильная задача, с учетом того, какие земли могут быть переданы Министерством обороны и 6 территорий комплексного развития», — разъяснил губернатор

Он пообещал, что данные участки будут также оснащены необходимой инфраструктурой. Кроме того, резерв он видит при реализации КРТ, где город планирует получить около тысячи земельных участков.

Что касается поправки в три года, Развожаев считает, что она не решит ни одной проблемы, так как земли за этот период у Севастополя больше не станет. Среди альтернативы он предложил выдавать бойцам, которые изъявят на это желание, жилищные сертификаты или финансовую компенсацию вместо участков.

Участники СВО смогут подать документы на выделения участка сразу после принятия данного закона.

Депутаты приняли решение за данный законопроект провести открытое поименное голосование.

Ольга Сурикова