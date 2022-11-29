Счетная Палата: Бюджет Севастополя не решает проблему с дефицитом учителей

Глава Счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева назвала проект бюджета города на 2023 год и плановые 2024-2025 гг излишне оптимистичным. Такое заявление она сделала в ходе сессии Заксобрания 29 ноября.

Оптимистичными показателями в проекте бюджета она назвала рост реальных доходов населения на 8% и в последующие годы на 10%, при таком росте инфляции страны и усилении санкционного давления.

«В трехлетний период потребительский спрос не станет драйвером развития Севастополя», — отметила глава Счетной Палата и добавила, что законопроект подлежит корректировке.

Отдельно она акцентировала внимание, что данным документом не решены вопросы кредиторской задолженности медорганизаций и не решаются проблемы госпрограммы образования.

«Мы считаем, что с учетом доклада департамента образования, не уделено внимание инструментам привлечения в регион педагогов по основным направлениям общего образования: математики, физики, истории, химии. В связи с чем, подготовка детей по данным направлениям по-прежнему в ряде случаев останется проблемой родителей», — считает Кокарева.

Она указала, что есть нарушение методики расчета расходов. По данным Счетной Палаты, дефицит бюджета составляет 3,8 млрд рублей.

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Ольга Сурикова