Заксобрание Севастополя проголосовало «за» приватизацию 5 ГУПов и 2 подвалов

Сегодня в двух чтениях заксобрание Севастополя приняло закон о приватизации в 2024 году пяти городских государственных унитарных предприятий и трех объектов недвижимости.

«За» проголосовало 17 народных избранников, 4 «воздержались». В общества с ограниченной ответственностью преобразуют: УК «Нахимовского района», УК «Гагаринского района – 2» и ЕИРЦ.

Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Тимур Кулиев заверил, что приватизация управляющих компаний позволит сократить издержки этих предприятий, что благотворно повлияет на взимаемую с жителей многоквартирных домов плату за их содержание.

«Это поможет повлечь снижение накладных расходов, которые будут вкладываться в тариф населения, но к увеличению это не приведет», — отметил Кулиев.

Акционерными обществами станут: Проект развития Балаклавы и Севастопольский винодельческий завод. Кулиев заверил, что Правительство Севастополя получит 100 % акций и долей в этих предприятиях, а также подчеркнул, что городские власти пока продавать их не планируют.

Также будут приватизированы два подвала в многоквартирных домах: № 20 по улице Льва Толстова, № 7 по улице Маршала Геловани и помещение в доме № 20-А на улице Центральной в Андреевке. Эти объекты недвижимости как раз планируется продать. От приватизации планируются получить в городскую казну от 20 до 40 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2023 года правительство Севастополя «поставило задачу» Севастопольскому государственному университету разработать стратегию развития Севастопольского винзавода на долгосрочную перспективу.

Дмитрий Островский