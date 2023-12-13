В Севастополе автоледи на легковушке протаранила маршрутку

Сегодня, 13 декабря, на улице Вакуленчука 29-летняя автоледи, управляя автомобилем Honda, неправильно выбрала скоростной режим, поздно затормозила и протаранила маршрутное такси.

«Девушка не учла погодные условия (мокрая поверхность проезжей части дороги), вследствие чего потеряла контроль над управлением иномарки.

Изменив направление движения вправо, Honda произвела столкновение с маршрутным автобусом Mercedes», — сообщили в пресс-службе МВД.

Водители и пассажиры маршрутки не пострадали. Признаков опьянения у водителей не выявлено. Проводится проверка.

Напомним, в Севастополе автоледи влетела на бордюр и перевернула машину на крышу.