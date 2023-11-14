Севастопольский винзавод будет спасать СевГУ

Правительство Севастополя «поставило задачу» Севастопольскому государственному университету разработать стратегию развития Севастопольского винзавода на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

«СевГУ предложат нам пути развития. Им поставлена задача разработать не один путь развития, а три оптимальных. Мы выберем из них и будем работать в этом направлении. Будь то привлечение инвесторов, вложение в уставной капитал предприятия либо акционирование предприятия», — подчеркнул Парикин.

Сейчас Севастопольский винзавод принадлежит городу. В последнее время городские СМИ, КСП и депутаты предполагали, что завод идет к банкротству.

Напомним, трехсторонне инвестиционное соглашение между банком «Россия», Инкерманским заводом марочных вин и правительством Севастополя было подписано ПМЭФ в июне этого года.