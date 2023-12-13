В Севастополе самовольное строительство только растет

В Севастополе в 2022 росло количество самостроев. Об этом в ходе сессии Заксобрания рассказал замруководителя Севгосстройнадзора Дмитрий Клименко, комментируя проблему, в частности, контроля за появлением многоквартирных домов на землях ИЖС.

«За 2022 год самовольное строительство только выросло, потому что не было механизма запрета этого строительства. Мы неоднократно обращались в Минстрой, хорошо, что нас услышали, ввели изменения. Что движет гражданами непонятно. Наверное, жажда наживы», — отметил он.

Ольга Сурикова