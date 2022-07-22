Загрязненный ртутью грунт продолжает лежать на территории СТ «Энергетик-1»

Под забором участка, где живут дети

В Севастополе департамент городского хозяйства не довел до конца дело по демеркуризации загрязненного грунта в садовом товариществе «Энергетик-1».

Разлив ртути случился еще в мае. В начале июля работники горхоза собрали грунт, накрыли пленкой и так и оставили, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Люди пожаловались, что дети почувствовали себя снова плохо после того, как дорога была обработана хлоркой. Трое юных жителей, по словам родителей, попали в больницу с теми же симптомами, как и в первые дни разлива ртути.

В сюжете говорится, что в договоре подведомственного Департаменту городского хозяйства ГБУ «Парки и скверы» с подрядчиком, выполняющим данный заказ по демеркуризации – «Биопартнер», указан срок до 1 декабря.

При этом на территории СТ объявлено ЧС и взятые в начале недели пробы показывают превышение допустимых показателей по ртути в 3 раза.

Многодетная мама Светлана Михайленко, проживающая в СТ, обратилась за помощью к детскому омбудсмену при Президенте России Марии Львовой-Беловой. Ее дети неоднократно попадали к врачам с симптомами интоксикации. Но доказать факт отравления опасным веществом у нее получается – в городе нет соответствующей лаборатории.

Во время съемок возле кучи с грунтом появились представители подрядной организации. Они сказали, что ожидают прибытия с материковой части страны химических реактивов для дезактивации ртути и специальных контейнеров для ее вывоза. Как и где именно будут утилизировать опасные отходы, они не уточнили.

Общественник Валерий Стрюков рассказал, что он обращался к губернатору и в прокуратуру с предложением отправить пока местных детей в санаторий или лагерь, чтобы не подвергать их опасности. Но ответа пока не получил.

Ольга Сурикова