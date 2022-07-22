В Севастополе мужчина осужден за убийство жены из ревности

Дело 2020 года

В Севастополе осужден местный житель за убийство жены и сокрытие ее трупа. Он будет отбывать 9 лет в колонии строгого режима и выплатить денежную компенсацию родственникам погибшей.

Как уже сообщалось, в декабре 2020 года мужчина на почве ревности задушил свою 33-летнюю супругу в доме в садовом товариществе. После этого он поместил ее труп в багажник и вывез в болотистую местность в районе Монастырского шоссе, где закопал.

Родственники начали разыскивать женщину на следующий день. Желая избежать уголовной ответственности, осужденный утверждал, что погибшая уехала к подруге, однако в дальнейшем сознался и показался, где спрятал труп.

До суда он находился под стражей.

Кроме срока в колонии строго режима, суд назначил ему дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы, которое он должен отбыть после освобождения из мест лишения свободы.

Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в части взыскания с виновного компенсации морального вреда на сумму 1,2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю