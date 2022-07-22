Полиция Севастополя выясняет обстоятельства повреждения части памятника Нахимову

Изъяты записи камер

В Севастополе полиция выясняет обстоятельства повреждения якорной цепи у памятника Адмиралу П.С. Нахимову, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Утром 22 июля в дежурную часть ОМВД поступила информация о том, что на центральной городской площади поврежден фрагмент якорной цепи.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ОМВД, сотрудники которой провели необходимые мероприятия на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения с целью их изучения.

Напомним, ранее полиция установила, что причиной повреждения кабины у Поста №1 у Вечного огня на площади Нахимова стали детские игры.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД в Севастополе