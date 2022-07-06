В Севастополе полтора месяца не могут ликвидировать разлив ртути в жилом массиве

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Правительство Севастополя с 15 мая не может утилизировать загрязненный ртутью грунт в СТ «Энергетик-1». Об этом телеканалу «НТС» рассказали жители товарищества.

Ртуть была обнаружена детьми. Она находилась в резиновом контейнере объемом в несколько сот грамм. Играясь, дети случайно разлили опасный металл.

Жители товарищества рассказали, что соответствующими службами предпринимались несколько попыток собрать ртуть, однако, как показывают периодические исследования, в пробах воздуха и грунта количество ртути превышает допустимые значения в десятки раз.

По решению правительства Севастополя от 15 июня 2022 года, ответственным за устранения последствий разлива в СТ «Энергетик-1», включая вывоз и утилизацию загрязнённого грунта, назначен Департамент городского хозяйства. На эти цели из резервного фонда выделено 8,5 миллионов рублей. Но время идёт, а испарениями ртути, особенно интенсивными в жаркую погоду, дышат 39 жителей близлежащих домов. Среди них 16 детей.

Именно на эту проблему пытаются обратить внимание, как жители, так и общественники.

«Ртуть по-прежнему лежит, никто не дезинфицирует, никто не убирает, никакой ликвидации не происходит. Налицо здесь преступная халатность чиновников, это приводит к экологической катастрофе», — рассказал журналистам руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков.

Напомним, в 2019 году сотрудники МЧС на протяжении четырех дней по капле собирали ртуть, которая была обнаружена при земляных работах во дворе частного дома в Севастополе. Тогда было разлито порядка 3 киллограм.

Островский Дмитрий