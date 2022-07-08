В «ртутное» дело в СНТ «Энергетик-1» вмешалась уже прокуратура

Работы начались в аккурат после письма прокурора

Прокуратура Севастополя после публикаций в СМИ провела проверку в СНТ «Энергетик-1» относительно исполнения законодательства в сфере обращения с опасными отходами. Ведомство потребовало незамедлительно принять меры по демеркуризации.

Установлено, что 15 мая этого года возле одного из участков СНТ «Энергетик-1» зафиксирован факт разлива ртути, относящейся к отходам 1 класса опасности. Ситуация была признана чрезвычайной.

«Замеры атмосферного воздуха, проведенные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», подтвердили превышение предельно допустимой концентрации паров ртути в районе данного участка более чем в 10 раз», — приводит подробности нарушений надзорное ведомство.

При этом в сообщении говорится, что по состоянию на 7 июля департаментом городского хозяйства мероприятия по демеркуризации грунтов, загрязненных ртутью, не организованы.

«В этой связи прокурор района внес директору Департамента представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения», — подчеркнули в прокуратуре.

В этот же день в своем Telegram-канале глава департамента горхоза Евгений Горлов написал, что 5 июля между ГБУ «Парки и Скверы» и ООО «БиоПартнер» заключен контракт на работы по демеркуризации, сбору, перемещению и утилизации загрязненного грунта СНТ.

Позже он выложил фотоотчет начавшихся работ.

Ольга Сурикова