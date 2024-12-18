Задержан исполнитель теракта, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Гражданин Республики Узбекистан 1995 г.р задержан по подозрению в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами, сообщили в Следкоме.

По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда дома, где проживал Игорь Кириллов. На автомобиль каршеринга он установил камеру видеонаблюдения. Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие.

За совершение этого преступления ему обещали заплатить 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания, уточнили в ведомстве.

Также опубликованы кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова