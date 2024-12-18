В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

Для обеспечения безопасности жителей Крыма возможны отключения мобильного интернета, о чем заявили в пресс-службе Мининформа РК. Это касается любых операторов. Отключаться он может в любое время, а не только ночью как раньше.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все решения по безопасности, принятые властями Крыма, объяснят после окончания СВО. По его словам, более эффективных решений в настоящее время нет. Аксенов призвал крымчан довериться властям.

По его словам, перебои с мобильным интернетом в Крыму будут непостоянными

Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, такие меры связаны с обеспечением безопасности жителей.

«Я персонально отвечаю за эту ситуацию. Если это происходит, то это нужно», – добавил глава республики.

Свои пояснения дал Рыбарь:

В беспилотниках ВСУ всё чаще находят сим-карты местных операторов, а в некоторых случаях были и материковые, и даже из ДНР. И теперь при подтверждении массированной атаки БПЛА интернет будут отключать.

Так что если у крымчан и жителей Севастополя вдруг пропадет соединение, сами понимаете, что происходит, сказано на портале.

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Ольга Сурикова