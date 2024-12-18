В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

Для обеспечения безопасности жителей Крыма возможны отключения мобильного интернета, о чем заявили в пресс-службе Мининформа РК. Это касается любых операторов. Отключаться он может в любое время, а не только ночью как раньше.
При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все решения по безопасности, принятые властями Крыма, объяснят после окончания СВО. По его словам, более эффективных решений в настоящее время нет. Аксенов призвал крымчан довериться властям.
По его словам, перебои с мобильным интернетом в Крыму будут непостоянными
Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, такие меры связаны с обеспечением безопасности жителей.
«Я персонально отвечаю за эту ситуацию. Если это происходит, то это нужно», – добавил глава республики.
Свои пояснения дал Рыбарь:
В беспилотниках ВСУ всё чаще находят сим-карты местных операторов, а в некоторых случаях были и материковые, и даже из ДНР. И теперь при подтверждении массированной атаки БПЛА интернет будут отключать.
Так что если у крымчан и жителей Севастополя вдруг пропадет соединение, сами понимаете, что происходит, сказано на портале.
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Ольга Сурикова