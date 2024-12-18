В Севастополе за неделю выявили 11 нелегалов

С 9 по 15 декабря сотрудниками миграционных подразделений Управления по вопросам миграции УМВД России по Севастополю выявлены факты нарушения в сфере миграции 11 иностранцами и 12 гражданами России.

Иностранные граждане привлечены за следующие нарушения:

— 6 за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ;

— 3 за нарушение режима пребывания, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России;

— 3 за нарушение срока обращения за патентом.

Пяти мигрантам запрещен въезд в нашу страну, выписано два отказа в выдаче вида на жительство, одиннадцать аннулирований видов на жительство и одно аннулирование разрешения на временное пребывание на территории РФ.

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Ольга Сурикова

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