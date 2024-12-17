В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

В результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также погиб и его помощник Илья П.

По словам очевидцев, взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома.

Также была повреждена и служебная машина генерала.

Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Следователи сообщили о том, что оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Детонация была произведена дистанционно.

Напомним, 13 ноября в Севастополе взорвалась машина военного на улице Шевченко. Погибший — 47-летний Валерий Т. — капитан 1-го ранга Черноморского флота. Ранее он занимал должность начальника штаба бригады ракетных катеров

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Ольга Сурикова