Заброшенный «Дом Пляса» в Балаклаве: вид с него и внутри

Пока его не снесли, можно заглянуть внутрь и полюбоваться видом

Всем известная недостроенная гостиница в Балаклаве, которая буквально нависает над музеем подводных лодок, оказалась доступна каждому желающему побродить по заброшенным зданиям.

Огромный не вписывающийся в пейзаж гостиничный комплекс на склоне горы Таврос в Балаклаве начали строить еще при Украине, когда закрывались глаза на все нарушения и нормы. Здания вырастали в близости к воде менее 50 метров. В итоге было построено три объекта девяти, семи и шестиэтажных.

В народе комплекс был назван «Дом Пляса» по имени хозяина стройки — украинского бизнесмена Алексея Пляса.

С приходом России у стройки начались проблемы и она была заморожена. В 2016 году Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе незаконно построенных зданий по адресу Таврическая набережная №23 за счёт собственных средств предпринимателя Алексея Пляса. Его апелляция не дала результатов. Правительство города готовится сносить его за счет собственных средств, так как впереди грядет строительство яхтенной марины и глобальная реконструкция набережной Балаклавской бухты.

Сейчас охрана с дома снята и каждый желающий может по нему побродить и полюбоваться видом, который открывается с верхних этажей на бухту и крепость Чембало.

Автор поста на Яндекс.дзен НЕ ФОТОГРАФ выложил подробный путь, как попасть в заброшенный гостиничный комплекс и фотографии, в каком состоянии находятся нынче апартаменты. Для кого-то это были желанные квадратные метры с безумно красивым морским видом.

Ольга Сурикова

Фото: НЕ ФОТОГРАФ/zen.yandex.ru