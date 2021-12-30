Глава администрации Симферополя после встречи с Аксеновым подал в отставку

Фатальная встреча

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию после разговора с Сергеем Аксеновым. Об этом сообщил сам Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма рассказал, что провел встречу С Демидовым.

«По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — написал глава республики.

Сам Валентин Демидов в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщил:

«Принял решение покинуть пост главы администрации Симферополя. Глава Республики Сергей Валерьевич Аксёнов это решение поддержал. За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия. Благодарю всех, с кем довелось работать: неравнодушных горожан, коллег из правительства, свою команду, всех тех, кто хочет сделать наш Симферополь лучше. Искренне желаю городу и симферопольцам дальнейшего развития и процветания».

Напомним, ранее после встречи с Сергеем Аксеновым ушел со своего поста глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Ольга Сурикова