Журавлев: Регби стало по-настоящему массовым видом спорта в Севастополе

Сегодня, 30 декабря, в ходе телемарафона на телеканале «СТВ» председатель попечительского совета и руководитель Севастопольской городской федерации регби Илья Журавлев и Наталия Самойленко рассказали об успехах в развитии регби в Севастополе.

Главным событием в жизни регбийного сообщества Севастополя, по мнению Журавлева, стало открытие стадиона спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя.

«В этом году всё регбийное сообщество Севастополя получило важный импульс к развитию — свою базу, свой регбийный стадион спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Это большой вклад руководства города в развитие прекрасного командного спорта, который по духу абсолютно подходит Севастополю. У нас, как у Федерации, много планов по наполнению этого спортивного объекта, к нам регулярно обращается руководство Федерации регби России с предложениями проводить общероссийские соревнования у нас в Севастополе. Так что этот стадион станет важной точкой притяжения для спортсменов Севастополя и регбистов со всей страны, как известно, чтобы стать лучше — нужно играть с лучшими, такая возможность теперь у нас есть», — подчеркнул Журавлев.

Наталия Самойленко рассказала, что севастопольская федерация регби создает полноценную систему, которая позволит севастопольским регбистам пройти путь от школы до профессионального клуба, чего в Севастополе до недавнего времени не было.

«Сейчас у нас есть программа популяризации регби в школах — Регбийная школьная лига. Хочу подчеркнуть, что это не какая-то наша самодеятельность, это курс на развитие регби поддержанный на уровне правительства РФ, программа облегченной версии регби рекомендована Минпросвещения для уроков физической культуры в школах. Севастопольская федерация регби привлекла уже сейчас 17 школ для участия в проекте Регбийная школьная лига. Безопасным и бесконтактным тэг-регби в Севастополе занимаются более 300 детей», — отметила Самойленко.

Представители федерации подчеркнули, что в этом году юношеская сборная Севастополя впервые в своей истории участвовала на общероссийских соревнованиях, а также севастопольские ребята участвовали в международных соревнованиях, проходивших в Москве.

Еще одним важнейшим, достижением этого года, по мнению Журавлева, стало создание отделения «Регби» на базе спортивной школы № 5.

«Мы несколько лет, совместно с правительством Севастополя, шли к этому. Спортивная школа, наряду со стадионом, Регбийной школьной лигой, Студенческой лигой стало еще одним важнейшим звеном в непрерывном процессе подготовки регбистов в нашем городе.

Наша федерация привлекла тренеров по регби в спортшколу, а наш школьный проект наполнил ее ребятами, у которых горят глаза, есть первичные навыки игры и желание развиваться в этом спорте.

Сегодня в секции регби занимается уже более 70 севастопольских ребят, которые станут костяком наших сборных», — отметил председатель попечительского совета.

Также на базе крупнейшего севастопольского ВУЗа – СевГУ в этом году создана Студенческая регбийная лига Севастополя. В этом году севастопольская команда впервые участвовала во Всероссийских соревнованиях по регби среди студентов.

В 2022 году федерация планирует создание полноценных профессиональных регбийных команд, которые будут привозить призовые места с соревнований регионального и федерального уровня.

Напомним, 27 декабря, в конференц-зале СОК «Севастополь» Севастопольская городская федерация регби провела отчетную конференцию по итогам 2021 года.

Дмитрий Островский