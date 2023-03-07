За пустырь возле парка Победы идет настоящая борьба

Еще один участок земли в парке Победы стал объектом судебных разбирательств между ФАС, ДИЗО и департаментом экономического развития.

Федеральная антимонопольная служба потребовала вернуть городу земельный участок в рамках инвестпроекта, отданного под строительство резиденту СЭЗ «Специализированный застройщик «Севастопольская девелоперская компания», пишет ForPost.

Свой глаз на этот участок положил и другой застройщик, как пишут СМИ, близкий к известному в Севастополе Павлу Лебедеву. Его строительная фирма построила ранее на месте бывшего пустыря в районе Парка Победы курортный комплекс, а теперь имеет план строительства многофункционального центра.

Однако зарегистрированная в Наро-Фоминске «Севастопольская девелоперская компания», как пишет ForPost, 11 января 2022 года заключила договор об участии в СЭЗ, и на следующий день компания была включена в реестр, 14 января 2022 года в ДИЗО было направлено заявление о предоставлении без торгов земельного участка, в начале марта таковой договор был заключен.

Однако спустя некоторое время ФАС увидело в этом признаки нарушения Закона о защите конкуренции и предписало департаменту экономического развития и ДИЗО исключить «Севастопольскую девелоперскую компанию» из единого реестра участников свободной экономической зоны и изъять у нее землю.

Через месяц после невыполнения данного требования в начале декабря 2022 года УФАС подало иск к департаменту экономического развития Севастополя. Через суд фирму исключили из реестра СЭЗ. Это обнулило результаты спора за участок, и теперь стоит ожидать очередного раунда борьбы за право заработать на земле у парка Победы.

Напомним, в январе 2022 года в СМИ появилась информации о планах инвестора построить ТЦ с кафе и подземной парковкой на площадке между Екатерининским сквером и штабом флота.

По задумке инвесторов здание ТЦ будет насчитывать от трёх до четырех этажей, планируется также построить пятиэтажный паркинг, часть которого будет подземным. Паркинг будет рассчитан на 173 автомобиля, а в ТЦ одновременно смогут находиться 983 человека. Но в итоге руководство города все же отказалось от идеи строительства торгового комплекса в центре города.

Ольга Сурикова