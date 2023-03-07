В Севастополе иностранец ударил жену ножом в лицо

В Севастополе задержан житель ближнего зарубежья, который напал с ножом на свою супругу, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полицейские установили, что 40-летний житель ближнего зарубежья в пьяном состоянии приревновал свою жену и потребовал от нее смартфон, чтобы ознакомиться с ее личной перепиской. Получив отказ, он схватил кухонный нож и нанес им удар своей жене в лицо.

После получения травмы пострадавшая ушла к соседям, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.

Буйному иностранцу теперь грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова