Севастопольские отельеры и рестораторы «вывели из тени» сотрудников ради субсидий

В правительстве Севастополя объяснили, как при 30% спада турпотока в прошлом году удалось получить рекордную сумму налоговых поступлений из туристической отрасли.

По словам заместителя губернатора Марии Литовко, это связано с предоставлением выплат на сохранение сотрудников в штате предприятий общепита и туристической направленности.

«Плюс ещё 623 сотрудника у субъектов малого и среднего предпринимательства в этой сфере появилось за прошлый год. Это связано с ожиданием выплаты МРОТ поэтому легализовали своих сотрудников. Это в том числе сказалось на части НДФЛ, которые пришли от этой отрасли», — пояснила Литовко.

Напомним, вследствие усиления санкционного давления после начала СВО в Севастополе больше всего пострадала туристическая сфера, здесь падение составило порядка 56%, а также ресторанный бизнес, упавший на 40%.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава комитета по экономике Евгений Дубовик.