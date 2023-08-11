Юные севастопольские прыгуны привезли 7 медалей со всероссийских соревнований

Одно золото и шесть бронз привезли со Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «На призы чемпиона Мира Евгения Кузнецова» юные севастопольские прыгуны.

Соревнования проходили в Ставрополе, в них приняли участие более 130 спортсменов из 12 регионов.

Девятилетний Владимир Летов, ученик школы №39, завоевал сразу три медали: золото в прыжках с вышки и две бронзовых медали на трамплине 3 м и на трамплине 1 м.

Дарина Мильцова завоевала бронзу в прыжках на трамплине 3 м, Полина Кравченко — бронзу в прыжках с вышки. Отличилась и пара синхронисток Василисы Трактиной и Анны Курдзюк также получившими бронзу в прыжках на трамплине 1 м.

Севастопольских прыгунов вот уже несколько лет тренирует Наталья Геевская, она же возглавляет региональную федерацию по прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Напомним, бассейн спорткомплекса имении 200-летия Севастополя должен стать базовым для прыгунов и синхронистов, там же будет функционировать и спортшкола, где дети смогут заниматься бесплатно. Пока что будущие чемпионы вынуждены заниматься за счет родителей, с ограниченным временем доступа к тренировкам на воде.

Дарья Тимофеева

Фото: Наталья Геевская