Елена Сулягина: В Севастополе успешно реализуются региональные проекты нацпроекта «Демография»

С начала 2019 года в Севастополе реализуется национальный проект «Демография», который включает в себя пять региональных проектов. Два из них находятся в ведении Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Об их реализации рассказала директор Департамента труда и социальной защиты населения — член Правительства Севастополя Елена Сулягина.

— Елена Алексеевна, в реализации каких конкретно региональных проектов нацпроекта «Демография» участвует Департамент труда и соцзащиты населения города Севастополя? На что они нацелены?

— Департамент участвует в реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В рамках регионального проекта «Содействие занятости» Департамент осуществляет организацию профобучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Региональные проекты нацелены на решение задач национального масштаба: повышение рождаемости, увеличение продолжительности и качества жизни наших сограждан. Для их достижения и на федеральном, и на региональном уровнях существует целый комплекс различных мер, в том числе социальной поддержки.

— Какие именно меры направлены на поддержку семей с детьми?

— Семья и дети являются одним из важных приоритетов для нашей страны. В 2022 году в Севастополе различные выплаты получили 13 тысяч семей на 20 тысяч детей на общую сумму 2,7 млрд руб.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» семьям, в которых родились дети, с учётом критериев нуждаемости, в 2022 году предоставлялись следующие выплаты:

— региональный материнский капитал при рождении 2-го ребёнка: 770 семьям на общую сумму 95,1 млн руб.;

— ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет: 1 378 семьям на общую сумму 110,02 млн руб.

— Какие меры принимаются по поддержке малообеспеченных граждан?

— Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная помощь. Размер выплаты рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и среднедушевым доходом малоимущей семьи.

Ещё одной мерой является компенсация на приобретение школьной формы. Размер компенсации зависит от суммы, затраченной на приобретение формы, но не может превышать 3500 рублей. Услугой могут воспользоваться многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже или равен двум величинам прожиточного минимума, установленного в городе Севастополе для основных социально-демографических групп населения, действующего на момент обращения.

Если среднедушевой доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, детям школьного возраста из многодетных и малоимущих семей предоставляется единовременная денежная помощь к учебному году. В 2023 году её размер составляет 1834 рубля.

Всё это региональные меры и выплачиваются за счёт бюджета города.

— Какая поддержка оказывается людям с ограниченными возможностями и семьям, воспитывающим детей-инвалидов?

— По данным информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», в Севастополе проживают 22 340 инвалидов, из них 1794 ребёнка. Серьёзное внимание уделяется поддержке граждан с ограниченными возможностями и семей, где воспитываются дети-инвалиды.

Помимо федеральных мер соцподдержки Департамент предоставляет региональные меры:

— компенсацию расходов за самостоятельно приобретённые за собственный счёт внешние комплектующие части системы кохлеарной имплантации;

— компенсацию стоимости проезда детей с нарушением слуха, обучающихся в Симферополе и Феодосии;

— спектр услуг по социальной реабилитации на базе реабилитационного центра;

— шесть раз в месяц дети-инвалиды могут воспользоваться «Социальным такси» бесплатно;

— бесплатный проезд на общественном транспорте.

Особую важность имеет работа по обследованию жилья, в котором проживают инвалиды, с целью его дальнейшей адаптации.

Этой работой занимается Межведомственная комиссия, которая скоординировала действия Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента городского хозяйства и Департамента капитального строительства. Привлечены ко взаимодействию Департамент архитектуры и градостроительства, Госжилнадзор, независимые эксперты по доступной среде, общественные организации инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

— Региональный проект «Старшее поколение». Что делается в этой части?

— Региональный проект «Старшее поколение», который реализуется в рамках проекта «Активное долголетие» включает мероприятия, направленные на увеличение продолжительности здоровой жизни; разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания предоставляется услуга «Служба сиделок», реализуется проект «Школа ухода для пожилых и инвалидов». Создан и работает пункт выдачи технических средств реабилитации, организованы курсы компьютерной и финансовой грамотности для неработающих пенсионеров, досуговые мероприятия.

На базе Севастопольского дома-интерната для престарелых

и инвалидов организовано обслуживание граждан полностью или частично утративших способность к самообслуживанию в отделении милосердия на 100 койко-мест.

— В Севастополе реализуется ещё один проект — по содействию занятости женщин в декрете. Что он означает?

— Действительно, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, и работающие мамы с детьми-дошкольниками могут обучиться новой профессии или повысить квалификацию.

Сейчас обучение проходят 49 женщин, 68 — уже прошли обучение и получили документ государственного образца с присвоением квалификации по направлениям: бухгалтер, специалист в сфере закупок, специалист по интернет-маркетингу, специалист по обеспечению информационной поддержки туристов, администратор, косметолог.

Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика. Срок может составлять от трёх недель до трёх месяцев. По окончании обучения выдаётся документ государственного образца с присвоением квалификации.

Обучение бесплатное, а пройти его в рамках проекта можно один раз.

Хочу обратить внимание, что в официальных соцсетях Департамента регулярно размещается актуальная информация о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать жители Севастополя:

ВКонтакте: https://vk.com/dszn_sev

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Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения