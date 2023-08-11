Вожатая в крымском лагере «Мультфильм» издевалась над детьми за то, что они русские

«Мерзкие русские дети, я их ненавижу»: вожатая в крымском лагере в Песчаном оскорбляет ребят из Шебекино за то, что они русские. Об этом написал ТГ-канал «Readovka».

Вожатая Маша Сухомлин из крымского детского лагеря «Мультфильм» издевается над детьми, толкает их и срывается на ребятах. «Я убью тебя!» и «Мне плевать!» в ответ на жалобы, очевидно, обычный для нее стиль общения со своими воспитанниками. Доказательства неадекватка сама публиковала у себя в Telegram-канале. Там же она оскорбляла воспитанников и их родителей.

Сама девушка оказалась студенткой театрального вуза в Харькове.

Свои соцсети девушка ведет намеренно на украинском языке, при этом в обычной жизни общается на русском. Геопозицией на одном из ее фото стоит «Украина.Крым».

Девушку уже отстранили, сама она записала видео с извинениями.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канал «Readovka»