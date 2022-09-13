Юные севастопольские футболисты с убедительной победы начали выступление на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч»

В городе Волжском Волгоградской области начался Всероссийский финал турнира по футболу «Кожаный мяч». Севастополь в этих соревнованиях представляют команды спортивной школы № 3.

Севастопольские ребята 2007-2008 годов рождения начали свое выступление на турнире с убедительной победы со счетом 13:1, обыграв команду из Новгородской области.

Также спортшколу № 3 представляют спортсмены 2010-2011 годов рождения. Они начали свое выступление с ничьей в игре с командой из Калининградской области.

Напомним, начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко сообщил, что ФК «Севастополь» больше не тренирует детские команды на базе клуба. Этим теперь занимаются в спортивных школах Севастополя. В том числе спортивной школе № 3.

Дмитрий Островский