ФК «Севастополь» избавляется от секции для детей

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко сообщил, что ФК «Севастополь» больше не будет тренировать детские команды на базе клуба.

Этим займутся в спортивных школах Севастополя.

«Никакой критичной ситуации нет. До 30 июня ребята занимаются в секции при ФК «Севастополь». После мы меняем государственное задание спортивной школе № 3 и детки, которые занимались в секции при ФК получают свои бюджетные места в профильной спортивной школе», — сказал начальник управления.

По словам Резниченко, у клуба нет специалистов и инфраструктуры для подготовки детей. Средства бюджета клуба, вырученные от сокращения секции, пойдут на развитие. Однако, начальник управления заметил, что средства булут переброшены только в этом году, о бюджетах будущих лет Резниченко не сообщил.

Напомним, в июле 2015 года собственник футбольного клуба «СКЧФ «Севастополь» разрешили его правлению вступить в «Крымскую футбольную организацию» со специальным статусом для участия в крымском футбольном чемпионате. Соответствующее решение было принято на общем собрание членов «Некоммерческого партнерства болельщиков клуба».

Кроме того, было принято решение о возвращении клубу исторического названия – ФК «Севастополь».

Дмитрий Островский