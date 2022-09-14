В Севастополе более 300 беженцев из ЛДНР подали заявления на соцвыплаты

В Севастополе с 12 сентября в органах соцзащиты принимают документы на получение мер соцподдержки для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. За день принято более трехсот заявлений. Об этом сообщила замначальника отдела организации соцвыплат департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Людмила Воробьева.

По ее словам, людям деньги будут предоставлены за период с 1 июля по 31 декабря текущего года включительно. Пособия будут назначены за прошедший период, начиная с 1 июля, однако не ранее чем с месяца пересечения границы.

За оформлением выплат необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты. Самое ближайшее отделение, которое расположено недалеко от волонтерского штаба, на ул. Пушкина, 2. Подать заявление возможно до 31 декабря.

В правительства Севастополя уточнили, что беженцам положены следующие выплаты:

— ежемесячная пенсионная выплата либо ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

— доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 тысяч рублей;

— ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей;

— единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

— единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей;

— ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысячи рублей, а в случае его обучения в очной форме – до 23 лет (если такой ребенок находится под опекой или попечительством, в размере 15 тысяч рублей);

— ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, гражданство ДНР, ЛНР или Украины, а также возраст, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Также необходимо предоставить документ, подтверждающий законные основания пребывания на территории РФ и документ, подтверждающий статус гражданина.

При этом те, кто уже получал единовременную выплату 10 тысяч рублей, предоставление документов, подтверждающих временное пребывание на территории России, не требуется. Также не нужно переводить на русский язык украинские документы.

Воробьева отметила, что срок рассмотрения заявлений на получение выплат составляет пять рабочих дней. Средства предоставляются не позднее 10 рабочих дней с момента назначения выплаты.

Заявления принимают в районных управлениях труда и социальной защиты по адресам: ул. Пушкина, 2; ул. Брестская, 18-б; проспект Октябрьской Революции, 8; ул. Леваневского, 24; ул. Урицкого, 2.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Ольга Сурикова