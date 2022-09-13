В Севастополе жители многоквартирного дома ищут спасения от трупного запаха

В Севастополе жители пятиэтажного дома по улице Пролетарской, 19, оказались заложниками непростой ситуации — они не могут избавиться от трупного из запаха из квартиры недавно умершего старика.

Одинокий мужчина умер в квартире и его тело пролежало около недели, пока не появился невыносимый характерный запах. Спецслужбы убрали останки и опечатали квартиру, однако зловоние никуда не делось. Управляющая компания от проблемы открещивается, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Специфический запах идет из квартиры на втором этаже. Его ощущаешь, как только заходишь в подъезд.

«У меня стена спальни соприкасается вместе с его стеной. И мои вещи все испорчены, потому что это всё пропитано. Я не знаю, я перестирываю, а что будет дальше, с зимними вещами? Это нужно сдавать в химчистку. И, тем более, я дышу этим ядом. Я, конечно, обрабатываю стену хлором, но я дышу тоже этими парами. Невозможно находиться. Это и психологически, и физически очень тяжело. Кто не был в этой ситуации, тот, наверное, не очень понимает, что происходит», — рассказала жительница дома Наталья Коренькова.

Людям в управляющей компании сказали, что санитарное состояние в квартире должны поддерживать собственники, в данном случае – наследники умершего. УК отвечает за содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Но, по данным соседей, дедушка был одинокий.

В правоохранительных органах им опять рекомендуют обращаться непосредственно в УК. Для них получается замкнутый круг.

Ольга Сурикова