Юные севастопольские футболисты привезли три медали с соревнований в Ростове-на-Дону

Воспитанники севастопольской спортивной школы № 3 взяли золото, серебро и бронзу на детских соревнованиях по футболу Rostov Cup-2022.

В этих ежегодных состязаниях наши ребята принимают участие уже во второй раз. В этом году Севастополь привез сразу пять команд разных возрастов, всего 74 юных футболиста.

В этом году соперниками севастопольских команд выступили хозяева турнира, команды из Таганрога, Краснодара, а также Северо-Кавказского федерального округа.

Золото взяли ребята 2009 года рождения, второе место у футболистов 2010, бронза за спортсменами 2011 года.

«Мы шли на игры друг друга, спрашивали: «Как сыграли?» Переживали, поддерживали малышей. Когда мы играли в последний день, то уже пришли и 2009-й, и 2011-й годы. И действительно — перекричали, переболели хозяев. Финалом этого было исполнение гимна Севастополя. Безусловно, это всегда даёт ребятам дополнительные силы», — рассказал телеканалу «СТВ» о своих впечатлениях тренер Игорь Кива

Примечательно, что команда 2010 года рождения в финальном матчке вырвала победу на последних секундах решающей встречи. К матчу с хозяевами соревнований — воспитанниками Академии футбола имени Виктора Понедельника — наши футболисты подошли с четырьмя победами в активе. У соперников было столько же выигрышей. В очной встрече успех был на нашей стороне 5:4. За несколько секунд до конца матча севастопольскую команду спасла перекладина. В итоге — золотые медали турнира у севастопольской команды.

С февраля этого года юные футболисты выступают под брендом «Динамо». Третья спортивная школа Севастополя заключила соглашение о сотрудничестве с легендарным всероссийским спортивным обществом. Теперь воспитанников учреждения называют «Юными динамовцами». Соглашение гарантирует всестороннюю поддержку от общества, которому 18 апреля исполнилось 99 лет.

Напомним, севастопольский и Крымские футбольные клубы надеются, что после принятия окончательного решения по санкциям в отношении российского спорта их примут Российский футбольный союз.

Дмитрий Островский