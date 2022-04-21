Севастопольские власти против «Крымской Швейцарии» в Байдарской долине

Слишком много нерешенных проблем

На последней сессии Заксобрания Севастополя был поднят вопрос о развитии Байдарской долины и реализации там проекта «Крымская Швейцарии», который приведет к значительному увеличению численности населения.

В частности, депутатами отмечалось, что в Орлиновском муниципалитете «Гипрогор» представил проект развития Байдарской и Варнаутской долин, который приведен к серьезной застройке и заселению этой местности.

Свое отношение к этой идеи высказал новоназначенный вице-губернатор Сергей Толмачев. Он скептически к ней отнесся, акцентировав внимание, что в долинах не решен вопрос с канализованием.

«Мое отношение к этому проект отрицательное. Пока не будет решена проблема канализации, стоков, которые вообще осуществляют в водохранилище, соответственно, ни о какой речи об увеличения численности быть не может. Тем более, вся эта территория находится в ООПТ – особо охраняемой природной территории. И все ограничения, которые есть в ООПТ действуют», — подчеркнул Толмачев.

Напомним, недавно депутаты Законодательного собрания Севастополя рассматривали возможность комплексного решения проблемы с водоснабжением и водоотведением в Байдарской и Варнаутской долин.

Ольга Сурикова