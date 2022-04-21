В Севастополе девушка пойдет под суд за ложное обвинение в изнасиловании

На нее заведено уголовное дело

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по факту ложного доноса о совершении изнасилования.

По делу проходит девушка, 1999 года рождения, которая таким обвинением хотела отомстить своему партнеру.

Она познакомилась в соцсети с мужчиной в феврале этого года, затем вступила с ним в интимную связь. Однако, обидевшись на него, на следующий день пришла в полицию с заявлением.

«Впоследствии факт совершения тяжкого преступления не нашел своего подтверждения, а сама девушка призналась, что ее обвинение было ложным», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас уголовное дело в отношении нее направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, житель Севастополя приговорен к 350 часам обязательных работ за ложный донос о краже.

Ольга Сурикова