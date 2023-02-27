Юношеская сборная Севастополя по водному поло стала второй в 4 этапе Первенства России

Сборная команда города Севастополя среди юношей до 14 лет заняла вторую строчку в 4-м этапе Первенства России по водному поло, который проходил в Москве с 20 по 26 февраля.

Команда провела пять игр, уступив одну игру лидеру тура команде СШОР «Юность Москвы» со счетом 6:10. Также наши ребята сыграли вничью с командой «СШОР по ВВС» Московской области-2 из Чехова со счетом 8:8 и одержали три победы над: сборной Татарстана (8:6), сборной Волгоградской области (6:5) и командой из Москвы «Радуга-Запад» (16:10).

Финал первенства России по водному поло среди юношей до 14 лет пройдёт в городе Астрахань с 19 по 26 марта 2023 года.

Напомним, начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко рассказал, что в Севастополе изменились базовые виды спорта.