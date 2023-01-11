В Севастополе изменились базовые виды спорта, но приоритеты остались прежними

В прошлом году Министерство спорта пересмотрело для Севастополя перечень видов спорта, которые были признаны базовыми для нашего города.

Со временем структура севастопольского спорта меняется, а новые вызовы влияют не только на спортсменов и тренеров, но и на решения городских властей в этой сфере. Наш корреспондент пообщался с начальником управления по делам молодежи и спорта Сергеем Резниченко, чтобы узнать, какие изменения ждут севастопольский спорт в будущем.

— Сергей Анатольевич, как в Севастополе определяются приоритетные виды спорта?

— Приоритетность видов спорта в России четко регламентирована. Министерство спорта по заявке каждого региона, в том числе Севастополя, утверждает и пересматривает базовые для субъекта виды спорта.

— То есть управление собирает и направляет эту информацию?

— На самом деле у нас достаточно серьезный рейтинг и критерий оценки, то есть не просто мы захотели и отправили в министерство спорта.

Если не ошибаюсь, то порядка десяти позиций должны быть соблюдены. Например, участие представителей видов спорта во всероссийских соревнованиях, проведение региональных соревнований, количество сборников и многое другое.

В 2022 году Минспорта пересмотрело базовые виды спорта для Севастополя. Кто-то не смог сохранить этот статус, а кто-то наоборот приобрёл. У этого процесса есть ряд причин, например, есть санкционные проблемы, которые не позволяют развиваться, но как правило это объективные изменения.

В прошлом году велоспорт у нас выпал. Ребята не смогли организоваться, хотя долгое время они были в списке базовых.

На сегодняшний день в Севастополе развивается 52 вида спорта, в том числе 12 базовых. В городе аккредитовано 78 региональных спортивных федераций.

Для Севастополя олимпийскими базовыми видами спорта являются: бокс, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт, дзюдо и спортивная борьба.

Видами спорта, включённые в программу параолимпийских игр стали: спорт лиц с поражением ОДА.

Неолимпийские виды спорта в Севастополе: акробатический рок-н-ролл, пауэрлифтинг, армрестлинг, самбо и рукопашный бой.

— Можете выделить какие-то успехи спортсменов в базовых для Севастополя видах спорта?

— Я бы отметил в принципе успехи спорта высших достижений. В этом году рекордное количество представителей Севастополя в сборных страны – 100 человек. И это, несмотря на то, что COVID-19 «душил» и непростая сейчас ситуация в мире в целом.

Если говорить о конкретных фамилиях, то я бы кого-то выделять особенно не хотел. Я считаю наиболее объективную оценку мы дали в конце 2022 года в рамках конкурса «Спортсмен года».

— А если говорить о ваших личных предпочтениях, что вам особенно запомнилось?

— Мне приятно, что наши звездочки 2021 года: Андрей Граничко и Анастасия Долгова продолжают показывать высокие результаты сейчас и привозят в наш город большие награды. Поэтому я не буду идти в разрез с жюри конкурса.

Подчеркну, что когда у нас идет обсуждение участников конкурса с комиссией, то у нас идут очень жаркие дискуссии. Можно сказать, что мы громко кричим на протяжении половины дня, обсуждая те или иные кандидатуры. Решение принимается коллегиально, поэтому с точки зрения честности, я считаю конкурс держит марку.

— Чего не хватает севастопольскому спорту. Какие объекты хотелось бы получить, но их нет?

— С 2017 года мы сформировали во всех районах города перечень земельных участков, на которых вообще могут быть построены спортивные объекты.

У нас есть перспективные территории, которые зарезервированы под конкретные объекты, но пока по ним нет подтверждения финансирования. Допустим – это ФОК в Орлином. В Байдарской и Арнаутской долинах у нас 12 сел, которые заслуживают иметь хотя бы один спорткомплекс. Также ФОК в Терновке — он небольшой, есть в планах, но пока нет объемов финансирования.

Также мы хотели бы построить бассейн 50-метровый в дополнение к бассейну СОКа им. 200-летия Севастополя.

Еще один важнейший объект, который находится на стадии подготовки проекта, но является стратегическим – это парусная школа. Для Севастополя парусный спорт является базовым, но для него в городе нет никакого спортивного объекта.

Наша спортивная школа сейчас арендует площади у частных клубов. Те результаты, которые показывают парусники и отсутствие своего дома для детской хотя бы школы — они не бьются с логикой и здравым смыслом. Поэтому есть в Казачьей бухте участок, есть задание на проектирование, но мы пока не можем выйти из экспертизы в связи с многочисленными ограничениями, которые накладывает наш город.

Другими словами, сейчас есть объекты для развития, но пока мы ищем финансирование. Мы о них помним, по ряду объектов уже даже есть проектная документация, они будут обязательно реализованы.

Беседовал Дмитрий Островский