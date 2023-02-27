ФСБ задержала двух жителей Севастополя за госизмену

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя, сотрудничавших с украинской спецслужбой и передававших сведения об объектах российских военных, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве «наводчиков», – сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения сами решили установить связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

«Мужчина 1979 г.р. выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации», – сообщили в ФСБ.

Второй подозреваемый, заявили в спецслужбе, «подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам».

Уголовные дела возбуждены за госизмену и за установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет в первом случае и до восьми лет – во втором. Подозреваемые на два месяца заключены под стражу.

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Ольга Сурикова