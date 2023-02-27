США уже готовы пересматривать вопрос принадлежности Крыма

Вопрос о принадлежности Крыма будет обсуждаться в будущем и может быть пересмотрен в Соединенных Штатах. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Это то, к чему мы придем. Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем», —заявил Салливан на телеканале NBC News. Он уточнил, что сейчас США не будет комментировать возможность участия Вашингтона в обсуждении статуса Крыма.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский многократно повторял, что собирается захватить территорию Крыма. В Кремле же подчеркнули, что вопрос о принадлежности этих регионов уже закрыт и не будет обсуждаться снова.

Ольга Сурикова