Юная боксерша из Севастополя взяла золото на межрегиональных соревнованиях

Анастасия Тюнина завоевала золотую медаль в весовой категории 46 кг на Первенстве Центрального совета физкультурного спортивного общества профсоюзов России по боксу, которое проходило в Ставропольском крае

На соревнованиях выступили сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Закавказья, Белгородской и Свердловской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республики Калмыкии, Крыма и Севастополя.

Тюнина будет представлять Севастополь на Первенстве России под руководством тренера Дмитрия Скалдина. Спортсменка тренируется в спортивной школе олимпийского резерва № 4 по боксу.

Напомним, Елена Гапешина из Севастополя взяла серебряную медаль на Чемпионате России по боксу, посвященному 30-летию Федерации бокса России.