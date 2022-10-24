Севастопольская спортсменка Елена Гапешина взяла «серебро» на Чемпионате России по боксу

Елена Гапешина из Севастополя взяла серебряную медаль на Чемпионате России по боксу, посвященному 30-летию Федерации бокса России.

В финальном бою Гапешина уступила победительнице юношеской Олимпиады и бронзовой призерше чемпионата Европы Анастасии Шамоновой, представляющей Краснодарский край. Судьи присудили победу Шамоновой единогласно.

В турнире приняли участие 174 девушки из 50 регионов, которые выступали в личном и командном зачете. Призовой фонд турнира составляет 24 миллиона рублей. Победительницы получают по 1,5 млн., серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.

Напомним, мастер спорта Международного класса Елена Гапешина одержала победу на Международных соревнованиях по боксу, памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, которые проходили в Хабаровске с 23 по 29 мая.