В Севастополе «накрыли» канал поставок иностранцам научных разработок по военному кораблестроению

Региональное управление ФСБ пресекло канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения, который наладили четыре экс-сотрудника севастопольского судоремонтного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что во время ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта сотрудники вывезли с территории завода и хранили дома и в гаражах.

В 2014-2021 годах эти граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение.

УФСБ объявило всем четырем экс-сотрудникам судоремонтного предприятия предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК («Государственная измена»).

Изъятая документация передана АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования в работе.

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Ольга Сурикова