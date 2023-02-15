Глава «Севгеоцентра» требовал 1 млн рублей за свое содействие при покупке помещений у города

Полиция Севастополя раскрыла подробности задержания руководителя городского центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр».

Установлено, что 42-летний руководитель ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии» подведомственного ДИЗО, обладая полномочиями по управлению и распоряжению имуществом возглавляемой им организации, предложил обратившемуся к нему местному предпринимателю приобрести пять помещений на улице Очаковцев по заниженной стоимости.

За оказание содействия в проведении экспертизы рыночной стоимости недвижимости и последующего оформления сделки купли-продажи чиновник потребовал передать ему 1 миллион 30 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Задержали чиновника в момент передачи взятки в его служебном кабинете.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По решению суда фигурант взят под стражу.

Ольга Сурикова