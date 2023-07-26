Янина Мелехова в Севастополе сыграет Анну Каренину

Кинозритель знает актрису Янину Мелехову по ролям в таких проектах как: «Адвокат Ардашев», «Нефутбол», «Ростов», «Мылодрама» и другим. Театральный по ролям: Мэрили Монро в «Трагедии маленькой девочки», Беатриче Распони в «Слуге двух господ», Аннушки в спектакле «Насмешница Фаина» и т.д. Со спектаклем Московского современного художественного театра она приехала в Крым, где сыграет главную роль в спектакле «Анна Каренина». В Севастополе спектакль покажут 28 июля в Дворце Культуры Рыбаков.

— Как и когда вы вводились на эту роль?

— Не так давно я отпраздновала годовщину того, как я попала на роль Анны Карениной Московского современного художественного театра. Я очень давно мечтала об этом, ставя себе профессиональную цель — сыграть Каренину. Про спектакль я знала давно, он успешно шел и в новых актёрах не нуждался. Но в том году понадобилась замена и Сергей Джигурда, супруг Людмилы Татаровой, исполнительницы роли Вронской, вспомнил обо мне. Мы с Сергеем снимались в сериале «Адвокат Ардашев», где у меня образ героини был чем-то схож с Карениной. Те же времена, похожие костюмы. Героиня, женщина, которая мучается от своей страстной влюбленности в Ардашева. Возможно поэтому Сергей вспомнил обо мне.

Пройти утверждение необходимо было не только у режиссёра Руслана Банковского, но и у сценического супруга, то есть Каренина, роль которого исполняет народный артист Владимир Стеклов. На первой встрече с Владимиром Александровичем я очень волновалась, не понимала, точно ли меня возьмут. Хотя чувствовала, что и внутренне, и профессионально я созрела исполнить такую сложнейшую роль. Меня утвердили почти сразу, и мы тут же отправились в тур: ездили по Ставропольскому краю, были в Грозном. Вот такое погружение в проект сразу произошло.

— Вы часто играете исторических персонажей, расскажи о них и о том, как готовишься к таким проектам?

— Анна Каренина, хоть это и вымышленный персонаж, но ее образ очень глубоко сидит в нашей культуре. Иногда даже кажется, будто она жила на самом деле.

Есть в моей актёрской копилке роль Лили Брик в мюзикле «Маяковский», есть Мэрилин Монро в моём авторском проекте «Трагедия маленькой девочки», с которым очень хочется тоже приехать в Крым. Есть Шурочка Азарова в спектакле «Давным-давно». Играла Марию Волконскую, супругу декабриста, которая отправилась вслед за мужем на каторгу. Достаточно большой багаж исторических ролей. Готовясь к таким работам, я никогда не смотрю, как играют другие актрисы, разве что могу это сделать уже после премьеры. Мне больше помогают бытовые фотографии и моя фантазия.

— Чем твоя Каренина отличается от множества других? В чем уникальность этого проекта?

— У нас получился очень страстный спектакль, показывающий всю палитру чувств героев. Моя Анна неоднозначная, тонкая, ранимая, где-то не сдерживающая себя. Но я не могу раскрывать все секреты. Я все-таки надеюсь, что как можно больше зрителей придут и посмотрят. Да и вообще, МСХТ — уникальное явление. Это продюсерский проект, который не уступает ни по качеству спектакля, ни по репертуару, ни по профессионализму труппы большим государственным театрам. Частному театру ставить классику — большой риск. Проще всего брать лёгкие комедии, антрепризы, в которых будут играть популярные артисты из телевизора. Ты ставишь их на афишу и билеты автоматически продаются. Гораздо тяжелее нести в массы настоящее искусство, чем МСХТ и занимается. Я счастлива быть его частичкой.

— Что для тебя Крым?

— Когда я узнала, что мы едем в Крым, на меня тут же нахлынули мои детские воспоминания. Дело в том, что Евпатория была первым городом, где я оказалась с гастролями. Мой папа руководил театром «Вiдарыс» в белорусском городе Борисов, и в 1994 году мы приезжали на фестиваль «Рампа дружбы» со спектаклем «Дон Кихот». Мне было лет 8. И я до сих пор всё помню: каждую улочку в городе, сам фестиваль, долгую дорогу на автобусе. Для меня курортный Крым — какое-то театральное место благодаря тому, что я ездила туда на гастроли в детстве.

— Как начался тур, вы ведь уже выступили в Керчи?

— В Керчь у нас был сложный переезд: я устала, возможно сказалась акклиматизация. Чувствовала себя плохо. Но мы собрались и отыграли спектакль блестяще. Иногда так случается, что трудности наоборот помогают. Так и в этот раз случился спектакль с уникальной атмосферой! Второго такого уже точно не будет! Публика прекрасно принимала, было очень много цветов. А поклоны, мне кажется, длились минут 10-15. Было здорово! Так что я рада снова оказаться в Крыму.

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: личный архив Янины Мелеховой