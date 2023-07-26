В Севастополе будут судить наркомана-водителя сбившего насмерть 93-летнего пенсионера

В Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Краснодарского края, сбившего насмерть на пешеходном переходе 93-летнего пенсионера.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял технически исправным BMW. На улице Второй обороны злоумышленник на нерегулируемом пешеходном переходе сбил местного жителя 1931 года рождения, после чего пенсионер скончался.

Наркоману-гонщику светит от пяти до двенадцати лет.

Напомним, прокуратурой Гагаринского района в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего парня, который просто так побил 44-летнего мужчину.