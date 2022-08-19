Ялта снова подверглась испытанию ливнем

В Ялте 18 августа выпало две месячные нормы осадков —85 мм осадков. Об этом в своем Telegram сообщила мэр города Янина Павленко.

«Две месячных нормы! (напомню, в потоп было 130). Испытание непростое, но реки справились», — отметила Павленко.

При этом она уточнила, что есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. «Серьезных ЧП нет. Все службы города работают, оперативно устраняя последствия непогоды», — заключила глава города.

Напомним, в Ялте 18 июня 2021 года прошел сильный ливень, который привел к чрезвычайной ситуации. Город оказался частично затоплен, въезд в него был закрыт.

Ольга Сурикова