Новый командующий ЧФ присвоил имя патрульному катеру

В Севастополе прошла торжественная церемония присвоения почетного наименования «Андрей Палий» патрульному катеру Крымской ВМБ «П-415».

Церемонию открыл новый командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

«Ровно пять месяцев назад погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Николаевич Палий. Погиб на боевом посту вместе со своими подчинёнными в борьбе с фашистской нечистью. Потомственный офицер. Уверен, что и отец, и дед гордились бы им», – сказал он в ходе церемонии.

Напомним, информация о гибели Андрея Палия появилась 20 марта.

Присвоить имя Палия патрульному катеру планировалось 31 июля, однако после атаки на штаб Черноморского флота церемонию решили перенести.

Дмитрий Островский